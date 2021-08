Unbekannte sprengen Geldautomaten in Bank: Täter flüchtig

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Auetal. Unbekannte haben in der Gemeinde Auetal (Landkreis Schaumburg) den Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt und sind dann geflüchtet.

Nach ersten Erkenntnissen entkamen die Räuber aber ohne Beute, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Automat wurde demnach bei der Sprengung nicht so stark beschädigt, dass die Täter an das Bargeld gelangen konnten.Anwohner hatten am frühe