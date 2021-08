Der Schriftzug "Unfall" leuchtet zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Vechta. Bei einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Lastwagen bei Vechta-Langförden ist ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen.

Der andere Lastwagenfahrer, ein 39 Jahre alter Mann, wurde lebensgefährlich verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen sagte. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.Die beiden Lastwagen waren in einer Kurve am f