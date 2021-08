Psychiatrie-Patient muss nach Tod von Mitpatienten in Klinik

Ein Schild mit der Aufschrift „Landgericht“ hängt vor dem Eingangstor zum Schloss im Stadtzentrum.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Aurich. Nach dem gewaltsamen Tod eines Patienten der Psychiatrie des Klinikums Emden hat das Landgericht Aurich für einen beschuldigten 35 Jahre alten Mitpatienten die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik angeordnet.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im Januar dieses Jahres seinen Mitpatienten mit Schlägen insbesondere ins Gesicht so schwer verletzt hatte, dass dieser später an den Folgen starb. Die Kammer stellte allerdings wegen einer