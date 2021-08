Zuschauer verfolgen ein Spiel des VFL Wolfsburg.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg wird weiterhin geimpften, genesenen oder getesteten Personen (3G-Regel) den Zutritt zu den Heimspielen des Fußball-Bundesligisten gewähren.

Dies bestätigte der Club am Mittwoch auf Nachfrage. Es gebe derzeit „keine Überlegungen, diese Regelung zu verändern“, hieß es. Die Niedersachsen starten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der eigenen Arena gegen den Aufsteiger VfL Bochum in di