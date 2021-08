Ein Mitarbeiter geht bei der Salzgitter AG an aufgewickeltem Stahl (Coils) vorbei.

Hilal Özcan/dpa/Archivbild

Salzgitter. Die gestiegene Nachfrage sowie höhere Preise haben das Ergebnis des Stahlkonzerns Salzgitter im ersten Halbjahr angetrieben.

So erhöhte sich der Außenumsatz von 3,6 Milliarden auf 4,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Salzgitter mitteilte. Der Gewinn vor Steuern stieg im Vergleich zum pandemiebedingt schwachen Vorjahreszeitraum massiv und errei