340 neue Corona-Fälle in Niedersachsen

Proben für einen PCR-Test werden von einem Laboranten verpackt.

Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Berlin. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen ist am Mittwoch leicht gestiegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 18,8 nach 18,3 am Vortag. So viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen registriert. Landesweit kamen 340 Corona-Fälle hin