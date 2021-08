Ein Polizei-Schild hängt an einem Polizeipräsidium.

Hannover. Trotz Aufklärungskampagnen fallen immer wieder ältere Menschen auf die Betrugsmasche „Falsche Polizeibeamte“ herein. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres benötigten die Täter in Niedersachsen weniger Versuche, um an Geld und Schmuck zu gelangen.

Seit Jahresbeginn haben sich niedersachsenweit über 1000 Mal Betrüger als Polizisten ausgegeben und so versucht, Senioren um ihr Erspartes zu bringen. Aktuell häuften sich Fälle mit einer sogenannten Schocknachricht, teilte das Landeskrimin