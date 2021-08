Fahrgäste warten auf einen Zug.

Julian Stratenschulte/dpa

Bremen. Der Ausstand der Lokführergewerkschaft führt in Niedersachsen zu vielen Zugausfällen und -verspätungen. Die Deutsche Bahn bemüht sich, ihren Ersatzfahrplan aufrechtzuerhalten. Im Regionalverkehr stockt es ebenfalls merklich - Fahrgastvertreter zeigen sich verärgert.

Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat die Pläne von Reisenden und Berufspendlern am Mittwoch auch in Niedersachsen gehörig durcheinandergebracht. Vielerorts gab es am ersten Tag des Ausstands, der bis zur Nacht auf