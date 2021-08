Ab dem 11. Oktober sollen Corona-Bürgertests bis auf wenige Ausnahmen kostenpflichtig werden.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Ministerpräsident Stephan Weil stellte sich am Abend den Fragen der Presse. Dabei kündigte der SPD-Politiker für Niedersachsen einen eigenen Weg an. In zwei Wochen soll es eine völlig neue Corona-Verordnung geben.

"Ich hätte mir eine präzisere Vorbereitung dieses schwierigen Punktes gewünscht": Mit diplomatischen Worten hat Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil am Dienstagabend nach der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin seine Enttäu