Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Hannover. Trickbetrüger sind mit ihren Schockanrufen an einem 53-Jährigen aus Hannover krachend gescheitert - und bei einer fingierten Geldübergabe festgenommen worden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge riefen Unbekannte am Montag auf dem Festnetzanschluss des Mannes im Stadtteil Kirchrode an, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie gaben sich als Polizei aus und behaupteten, sein Bruder habe einen schw