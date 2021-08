Claus Weselsky, Vorsitzender der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL).

Arne Dedert/dpa/Archivbild

Hamburg. Zugausfälle, Verspätungen, genervte Fahrgäste - so könnte es bei der Bahn in den kommenden Tagen auch in Niedersachsen und Bremen aussehen. Aber nicht nur Privatkunden droht der Streik der Lokführergewerkschaft auszubremsen.

Der geplante Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) dürfte für Bahnkunden auch im Nordwesten erhebliche Einschränkungen bedeuten - vor allem rund um den wichtigen Knotenpunkt Hannover. Zwar wollte sich die GDL bei den Schwe