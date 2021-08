Das Handoutbild zeigt einen Mann, der ein Smartphone mit der digitalen Wahlentscheidungshilfe „Voto“ in der Hand hält.

Voto/dpa

Oldenburg. Einen Monat vor den Kommunalwahlen in Niedersachsen können Bürgerinnen und Bürger ihre Meinung online mit den Positionen von Parteien und Kandidaten vergleichen.

Die Wahlentscheidungshilfe „Voto“ wurde am Dienstag an der Universität Oldenburg vorgestellt. Die Hilfe soll laut Geschäftsführer Julius Oblong in über 400 Gemeinden in Niedersachsen für die Kommunalwahlen am 12. September 2021 zur Verfügu