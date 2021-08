Ein elektrischer Porsche Taycan Turbo S steht im Porsche Zentrum Stuttgart.

Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Stuttgart. Dank hoher Gewinne des Volkswagen-Konzerns hat auch die VW-Dachgesellschaft Porsche SE (PSE) im ersten Halbjahr bestens verdient.

Die Beteiligungsholding verbuchte zwischen Januar und Ende Juni einen Nachsteuergewinn von satten 2,46 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Im Vorjahreszeitraum war die PSE wegen der Krise in der Autobra