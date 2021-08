Enak Ferlemann, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Hannover. Der Bund will bis zum Jahr 2023 weitere 267,4 Millionen Euro in den Erhalt und die Modernisierung von Bahnhöfen in Niedersachsen investieren.

Damit sind in den kommenden Jahren in rund der Hälfte der Bahnhöfe entsprechende Arbeiten geplant, wie das Bundesverkehrsministerium am Dienstag mitteilte. Bereits zwischen 2009 und 2020 seien mehr als 814 Millionen Euro in die Bahnhöfe de