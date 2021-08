Eine FFP2-Maske liegt auf einem Tisch.

Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Berlin. Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen verharrt seit dem Wochenanfang ungefähr auf dem gleichen Niveau.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Dienstag bei 18,3 nach 18,4 am Vortag. So viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen registriert. Landesweit kamen 146 Coro