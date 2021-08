Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand.

Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Hannover. Ein 56 Jahre alter Mann soll im Streit einen anderen Mann am Bahnhof in Neustadt am Rübenberge in der Region Hannover auf die Gleise geschubst haben - kurz vor der Einfahrt eines Zuges.

Zum Prozessauftakt am Landgericht Hannover wegen versuchten Totschlags und Körperverletzung sagte der mutmaßliche Täter am Dienstag, er habe impulsiv gehandelt und sei wütend gewesen, habe den 34-Jährigen aber nicht töten wollen: „Ich habe