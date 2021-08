Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand.

Hannover. Es ist eine schaurige Vorstellung: Ein Paar wartet auf einem überfüllten Bahnsteig, dann wird der Mann plötzlich auf die Schienen gestoßen. Das passierte in Neustadt am Rübenberge - der mutmaßliche Täter steht jetzt vor Gericht. Aber was kann ihn dazu gebracht haben?

Er soll einen 34 Jahre alten Mann auf die Gleise geschubst haben, das Opfer konnte sich verletzt retten - und nur Sekunden später raste ein ICE durch den Bahnhof: Der 56-Jährige hat zum Prozessauftakt am Landgericht Hannover zugegeben, den