Eine Frau macht ein Kreuz auf einem Wahlzettel.

picture alliance / Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Oldenburg. Zu den Kommunalwahlen in Niedersachsen im September können Bürgerinnen und Bürger online ihre Meinung mit Parteipositionen abgleichen.

Heute wird die Wahlentscheidungshilfe „Voto“ an der Universität Oldenburg (Schlaues Haus) vorgestellt. Die Wahlentscheidungshilfe soll in über 400 Gemeinden in Niedersachsen für die Kommunalwahlen am 12. September 2021 zur Verfügung stehen