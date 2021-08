Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße.

Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Ronnenberg. Küchengerät falsch bedient - Küche in Brand gesetzt: Bei einem Küchenbrand in Ronnenberg bei Hannover sind drei Menschen in einem Mehrfamilienhaus verletzt worden, einer davon schwer.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe eine Fehlbedienung des Küchengeräts am Sonntagmorgen das Feuer ausgelöst, teilte die Polizei am Montag mit. Die Flammen griffen auf einen Hängeschrank über, die 62 Jahre alte Mieterin kam mit Verbrennunge