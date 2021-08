Ein Landwirt erntet mit einem Mähdrescher Wintergerste auf einem Feld.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Viele Getreidefelder in Niedersachsen sind schon abgeerntet - die Bauern richten sich in diesem Jahr insgesamt auf ein zufriedenstellendes, aber doch regional gemischtes Ergebnis ein.

Während es in manchen Gebieten ausreichend regnete oder gar etwas zu nass war, mussten Landwirte vor allem in den östlichen Landesteilen mit Trockenheit zurechtkommen, berichtete das Landvolk am Montag. „Die Ernte ist dieses Jahr sehr hete