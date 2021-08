Pokal: Münster will Montag über Einspruch entscheiden

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Münster. Fußball-Viertligist Preußen Münster will an diesem Montag über einen möglichen Einspruch gegen das verlorene Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg entscheiden.

Das sagte ein Vereinssprecher der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagabend. Demnach wollen die Verantwortlichen am Montag in Ruhe darüber beraten, wie man vorgehen wolle.Dem Bundesligisten Wolfsburg droht möglicherweise das nachträgliche A