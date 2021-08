Die Polizei in Göttingen hat einen Mann festgenommen, der sich mehrmals vor Frauen entblößt haben soll. Symbolfoto

Göttingen. Die Polizei in Göttingen hat einen Mann festgenommen, der sich mehrmals vor Frauen entblößt haben soll.

Die Ermittler werfen ihm seit Juli bislang acht Taten vor, unter anderem an der Leine in Göttingen und am Rosdorfer Baggersee südlich der Stadt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der zuständige