Motorradfahrer in Graben geschleudert und verletzt

Ein Dachschild mit der Aufschrift „Notarzt“ ist auf einem Einsatzwagen angebracht.

Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Berne. Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Berne im Landkreis Wesermarsch lebensgefährlich verletzt worden.

Der 69-Jährige habe in einer S-Kurve die Kontrolle über seine Maschine verloren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei dem anschließenden Sturz wurde er in einen Wassergraben geschleudert und unter seinem Motorrad eingeklemmt. Die alarmie