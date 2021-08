Menschen gehen durch das Hanf-Mais-Labyrinth vom „Kliemannsland“.

Philipp Schulze/dpa

Elsdorf. Das „Kliemannsland“ nördlich von Bremen ist der Kreativ-Bauernhof von Youtuber, Musiker und Heimwerker Fynn Kliemann. Nun gibt es dort auch einen Irrgarten zu entdecken - aus Mais- und Hanfpflanzen.

Mit einem Hanf-Mais-Labyrinth will Youtuber und Heimwerker Fynn Kliemann nahe seines Kreativ-Bauernhofes „Kliemannsland“ in Elsdorf (Kreis Rotenburg/Wümme) in die Irre führen. Das Labyrinth wurde zusammen mit befreundeten Landwirten im Mai