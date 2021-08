Ein Polizist hält an einer Kontrollstelle eine Winkerkelle in der Hand.

Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild

Delmenhorst. Die Autobahnpolizei hat einen Lasterfahrer auf der A 28 bei Delmenhorst angehalten, der zu betrunken für einen Alkoholtest war.

Einem Zeugen sei der Mann am Donnerstagnachmittag aufgefallen, weil er in Schlangenlinien und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten fuhr, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Beamten hielten ihn auf dem Gelände einer Tankstelle an, um