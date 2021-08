Diess: VW braucht auch 2030 noch Menschen in Produktion

Herbert Diess, Vorsitzender des Vorstands der Volkswagen AG

Carsten Koall/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Was ist von der deutschen Autoindustrie übrig, falls alle in einigen Jahren vollelektrisch und digital fahren? Die Aufgabe des Umsteuerns ist enorm, die Sorgen unter Gewerkschaftern sind groß. VW-Chef Diess will das nicht kleinreden - sieht aber vor allem große Möglichkeiten.

Die Umwälzungen in der Autobranche werden auch aus Sicht des VW-Konzernchefs beträchtlich sein - Herbert Diess warnt jedoch vor einer Dramatisierung der Job-Folgen. „Die ganzen Negativszenarien, die da manchmal gezeichnet werden, sind überz