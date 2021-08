Ein Rind ist in einer Astgabel steckengeblieben.

---/Polizei/dpa/Archivbild

Heinade. Die Polizei hat einem Rind geholfen, das mit seinem Kopf in einer Astgabel stecken geblieben ist.

Ein Wanderer hatte das Tier auf einer Weide in Heinade im Landkreis Holzminden am Mittwoch entdeckt und den Notruf gewählt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Beamten befreiten das Rind aus seiner Lage. Es hatte wohl versucht, an frisc