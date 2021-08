Gojibeeren-Ernte am Steinhuder Meer gestartet

Landwirt Henning Bothe begutachtet Gojibeeren, die an einem Strauch wachsen.

Moritz Frankenberg/dpa

Hagenburg. Eigentlich stammt die Gojibeere aus China. Mittlerweile wächst die Frucht aber auch am Steinhuder Meer und anderswo im Land. Die Ernte hat begonnen - und sie kann lange dauern.

Die Ernte der ursprünglich aus China stammenden Gojibeere hat in Niedersachsen begonnen. „Die ersten Beeren sind da“, sagte Heiko Bothe aus Hagenburg am Steinhuder Meer, der mit seinem Sohn Henning zu den wenigen Anbauern der Frucht in Deut