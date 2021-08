Land will schon im Spätsommer neue Corona-Strategie

Impfwillige Bürger stehen in einer langen Schlange auf dem Jahrmarkt an, um sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Friso Gentsch/dpa

Osnabrück. Virologen erwarten in den kommenden Monaten steigende Infektionszahlen, doch die Politik will das öffentliche Leben nicht mehr herunterfahren. In Niedersachsen werden vor dem nächsten Bund-Länder-Treffen verschiedene Varianten diskutiert.

Die niedersächsische Landesregierung will noch in diesem Monat ihre Corona-Strategie grundlegend ändern. Als eine Möglichkeit wird diskutiert, die Inzidenzwerte als Schwelle für Einschränkungen deutlich anzuheben. Zur Debatte steht alternat