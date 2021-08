Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr.

Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Zeven. Nach dem Brand einer Zevener Kindertagesstätte mit Millionenschaden vermuten Experten als Ursache Brandstiftung.

Eine elektrotechnische Ursache ist trotzdem nicht gänzlich ausgeschlossen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Feuer hatte in der Nacht zum Sonntag nach Schätzungen zwei Millionen Euro Schaden angerichtet. Der Brand war in der Nac