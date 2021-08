Besucher testen die neue Wildwasserbahn "Okavango River" im Jaderpark.

Sina Schuldt/dpa

Jade. Wer eine neue Achterbahn erleben möchte, ist am Wochenende zur Eröffnung der Wildwasserbahn im Jaderpark richtig.

Zu seinem 25-jährigen Bestehen hat der niedersächsische Tier- und Freizeitpark in Jaderberg (Landkreis Wesermarsch) am Donnerstag eine neue Wildwasserbahn vorgestellt. Das neue Fahrgeschäft soll in elf Monaten im Stil eines „afrikanischen