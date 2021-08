Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Bremen. Zwei Gedenksteine zur Erinnerung an die Opfer des Nationsozialismus sind in Bremen mit einem Hakenkreuz und Nazi- Symbolen verunstaltet worden.

Ein Zeuge habe die Schmierereien am Mittwoch auf zwei in den Gehweg eingelassenen Stolpersteinen in Bremen-Vegesack entdeckt und gemeldet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Staatsschutz ermittle wegen der Verwendung von Kennzeic