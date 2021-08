Mehrere Meter in die Tiefe gestürzt: Zwei Schwerverletzte

Ein leuchtendes LED-Blaulicht der Feuerwehr.

Stephan Jansen/dpa/Symbolbild

Nordhorn. Bei einem Arbeitsunfall in Nordhorn in der Grafschaft Bentheim sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Die 20 und 22 Jahre alten Männer seien bei Arbeiten an einem Dachfenster aus dem Korb einer Hubarbeitsbühne gestürzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie fielen mehrere Meter in die Tiefe. Der jüngere der beiden wurde mit einem Hubsc