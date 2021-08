Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen steigt weiter

Ein Mann zeigt einen Abstrich für das Testverfahren auf das Virus Sars-CoV-2.

Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Hannover. In der Corona-Pandemie ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen wieder leicht gestiegen.

Landesweit lag der Wert am Donnerstag bei 17,5 - nach 17,1 am Tag zuvor, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts vom Donnerstag hervorgeht. Der Inzidenzwert gibt die Zahl der Menschen pro 100.000 Einwohner an, die sich binnen einer Woc