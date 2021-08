Autobahn 2 wird in Fahrtrichtung Berlin gesperrt

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet.

Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Lehrte. Autofahrer auf dem Weg von Hannover nach Berlin müssen sich für vier Tage auf eine Sperrung der Autobahn 2 und eine lange Umleitung einstellen.

Am Donnerstagabend um 18.00 Uhr wird die Autobahn ab dem Kreuz Hannover-Ost in Richtung Osten gesperrt, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Am Montagabend (9. August) um 18.00 Uhr soll die Strecke wieder freigegeben werden. Grund s