Der Schriftzug „Polizei“ steht auf einem Streifenwagen.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hannover. Nach einem Einbruch in ein von der Polizei genutztes Gebäude haben Unbekannte einen zivilen Dienstwagen gestohlen.

Die Täter seien nach den bisherigen Ermittlungen in der Nacht vom Samstag auf Sonntag in das Gebäude eingedrungen, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Dabei seien verschlossene Türen mit roher Gewalt geöffnet und der Schlüssel des dunkelb