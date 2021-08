Menschen tanzen in einem Club.

Sophia Kembowski/dpa/Symbolbild

Hannover. Nach dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg zur unrechtmäßigen Schließung von Clubs ab einer Corona-Inzidenz von 10 hat die Landesregierung Besucherinnen und Besucher gebeten, weiterhin umsichtig zu bleiben.

Die Entscheidung bedeute nicht, dass keine Regeln mehr gelten, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Hannover.Die Lüneburger Richter hatten am Dienstag die Schließung von Diskotheken, Clubs und Shisha-Bars ab einem