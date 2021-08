Unter Jüngeren werden mehr Corona-Fälle gemeldet als bei Älteren. Gleichzeitig sind Schüler seltener geimpft. Zum Schulstart kündigt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil tägliche Tests an - zumindest in den ersten Tagen.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Ein Bußgeld, wenn Kinder und Jugendliche nach den Ferien durch eine angeordnete Quarantäne nicht zur Schule gehen können? Ist in Niedersachsen nicht vorgesehen. Dafür gibt es zum Start ins neue Schuljahr eine Test-Offensive.

Müssen Schüler nach einem Urlaubsaufenthalt in einem Hochinzidenzgebiet in Quarantäne und können deswegen nach den Ferien nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, droht ihren Eltern seitens des Landes Niedersachsen kein Bußgeld wegen der Verl