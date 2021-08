Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Dassel. Ein angetrunkener 35-Jähriger soll seine Mutter in Dassel im Landkreis Northeim getreten und so sehr verletzt haben, dass sie im Krankenhaus starb.

Zwischen den beiden sei es zum Streit gekommen, dann habe der Mann die 56-Jährige getreten, so dass sie rücklings über einen Zaun gefallen sei, teilte die Staatsanwaltschaft Göttingen am Mittwoch mit. Zuvor hätten die beiden am Montagabend