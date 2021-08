Das Schloss Herzberg hinter einer Bauverkleidung.

picture alliance / Peter Steffen/dpa/Archivbild

Herzberg am Harz. Der Bund unterstützt die Sanierung des von Verfall bedrohten größten Fachwerkschlosses in Niedersachsen mit einer Millionensumme.

Insgesamt sieben Millionen Euro habe die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien für die Sanierung des Welfenschlosses in Herzberg in den kommenden fünf Jahren zugesagt, teilte das niedersächsische Finanzministerium am Dienst