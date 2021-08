Daimler verlängert Kurzarbeit in Sindelfingen und Bremen

Der Schriftzug der Daimler-AG steht an der Konzernzentrale.

Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Stuttgart. Der Autobauer Daimler hat die zumindest teilweisen Produktionsstopps in seinen Werken in Bremen und Sindelfingen bis Ende dieser Woche verlängert und lässt damit Tausende Mitarbeiter in der Kurzarbeit.

Das sagte eine Konzernsprecherin am Dienstag in Stuttgart auf Anfrage und begründete das mit der anhaltenden Halbleiter-Krise in der Fahrzeugbranche. Zunächst hatten „Stuttgarter Nachrichten“ und „Stuttgarter Zeitung“ darüber berichtet. Za