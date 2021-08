Ein leuchtendes LED-Blaulicht der Feuerwehr.

Stephan Jansen/dpa/Symbolbild

Munster. Bei einem Arbeitsunfall bei dem bundeseigenen Betrieb Geka in Munster ist ein Feuerwerker verletzt worden.

Der Mann habe bei Arbeiten mit Sprengstoff am Montag Blessuren an der Hand davongetragen und sei nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht worden, sagte Geka-Geschäftsführer Frank Lorkowski am Dienstag. „Er befindet sich nicht in