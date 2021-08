Mann in Bremen schießt mit Schreckschusswaffe

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Bremen. Mit Schüssen aus einer Schreckschusswaffe hat ein Mann in Bremen seine Nachbarschaft in Schrecken versetzt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Zeugen am Vortag gemeldet, dass ein Mann auf seinem Balkon mit einer Waffe hantiere. Wenig später berichteten sie, dass er mehrfach in die Luft geschossen habe. Spezialkräfte nahmen den 38-jähr