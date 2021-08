Menschen verfolgen 2018 im Maschpark in Hannover die Open Air Aufführung der Oper Don Giovanni.

Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover. Opernmusik unter freiem Himmel: Das Hannover Klassik Open Air im Maschpark am Rathaus kehrt mit einer Operngala zurück - nachdem es 2020 in der Corona-Pandemie ausgefallen war.

Geplant sei am 21. August ein Gala-Konzert mit Ausschnitten aus den in den vergangenen Jahren gezeigten Werken, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Auftreten sollen die amerikanische Sopranistin Nadine Sierra, der amerikanische Tenor