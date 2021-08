Räuber überfallen Seniorin und gehörlosen Sohn in Wohnhaus

Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Peine. Zwei maskierte Männer haben eine 82-jährige Seniorin und ihren 63 Jahre alten, gehörlosen Sohn in deren Haus in Peine überfallen und ausgeraubt.

Die Unbekannten hatten zunächst am Montagmorgen an der Haustür geklingelt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als die 82-Jährige öffnete, bedrohten die Männer sie mit einem Messer und drängten sie ins Haus. Ein Räuber durchsuchte das O