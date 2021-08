Eine Spritze mit einem Impfstoff.

Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Berlin. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen ist im Vergleich zum Vortag fast unverändert geblieben.

Landesweit lag der Wert am Mittwoch bei 17,1. An den beiden Tagen zuvor hatte er bei 17,2 gelegen. Der Inzidenzwert gibt die Zahl der Menschen pro 100.000 Einwohner an, die sich innerhalb einer Woche neu mit dem Coronavirus angesteckt habe