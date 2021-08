Wolfsburgs Paulo Otavio spielt den Ball.

Swen Pförtner/dpa/archivbild

Wolfsburg. Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss wie befürchtet für längere Zeit auf seinen Abwehrspieler Paulo Otavio verzichten.

Der 26 Jahre alte Brasilianer zog sich jedoch nicht wie zunächst gedacht eine Knieblessur, sondern eine „schwerwiegende Verletzung am rechten Sprunggelenk zu“, teilten die Wolfsburger am Montag mit. Der Linksverteidiger war am Samstag bei