Vermehrt falsche Impfausweise am Flughafen Hannover

Eine Spritze liegt auf einem Impfpass.

Friso Gentsch/dpa/Illustration

Langenhagen. Am Flughafen Hannover sind vermehrt gefälschte Impfausweise festgestellt worden.

Am vergangenen Wochenende seien innerhalb kürzester Zeit vier Reisende mit falschem Nachweis aufgefallen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag. In einem Tweet hatten die Beamten zuvor darauf hingewiesen, dass die Inhaber Verfahre