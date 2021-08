Lucas Alario von Bayer Leverkusen.

Ina Fassbender/AFP-Pool/dpa/Archivbild

Leverkusen. Bayer Leverkusen hat den im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag mit Stürmer Lucas Alario bis zum 30. Juni 2024 verlängert.

Das teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Der 28 Jahre alte Nationalspieler Argentiniens spielt seit 2017 in Leverkusen und erzielte in 151 Pflichtspielen 51 Treffer.Alario war in seiner Leverkusener Zeit nie wirklich Stammspieler