Düsseldorf. Fußball-Profi Lex-Tyger Lobinger fällt beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf aufgrund eines Nasenbeinbruchs vorerst aus.

Das teilte die Fortuna am Montag mit. Der Sohn des früheren Stabhochspringers Tim Lobinger erlitt die Verletzung am Samstag beim 2:3 gegen Werder Bremen. Der 22 Jahre alte Angreifer soll am Donnerstag operiert werden.